Şırnak’ta AB destekli projede 200 kişi daha eğitimlerini tamamladı

Avrupa Birliği desteğiyle Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” projesi kapsamında Şırnak'ta kursları başarıyla tamamlayan 200 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” projesi kapsamında sertifika töreni düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Sertifika töreninde konuşan Vali Pehlivan, “Genç İstihdamının Desteklenmesi Teknik Destek Projesi, geçtiğimiz yıl faaliyete geçti, yürürlüğe konuldu. Bu proje, Türkiye’miz ve Avrupa Birliği’nin müştereken hayata geçirdiği ve ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ülkemiz adına altına imza attığı bir proje. Yerelde de TRC3 Bölgesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Şırnak ilimizin de dahil olduğu dört ile hitap eden Dicle Kalkınma Ajansının organize ettiği çok güzel, çok yerinde, çok faydalı bir uygulamadır. Pandemi şartlarına rağmen toplamda bin 600 kişiye ulaşmış durumdayız. Bu sevindirici bir rakam. Hedef on bin. İnşallah bu hedefe kalan iki yıl içerisinde adım adım ulaşacağız. Eğitim alanlar içerisinde gençlerimiz bulunuyor. Dicle Kalkınma Ajansı hizmet alanındaki iller içerisinden gençlerimiz bulunuyor. Bununla birlikte işverenler ve akademisyenler bulunuyor. Yerelde de sosyal paydaş diyebileceğimiz paydaşlar bulunuyor. Aslında bu dağılıma baktığımız zaman gençlerimizin istihdamıyla ilgili hususa nasıl yaklaşmamış gerektiği ortaya çıkıyor. Gençlerin istihdamı konusu, çok önemli bir konu. Çünkü, gençler geleceğimizdir diyoruz. Geleceğimizi gençlerle inşa edeceğimize göre onları kendi başına bırakamayız. Sadece okula gittiler, geldiler deyip bırakamayız. Onları yönlendirmemiz gerekiyor. Bu yönlendirmeyi yaparken sadece bir kişi, iki kişi değil, topyekûn bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor. Bu konuda ilgili hangi kurum varsa, devrede olması gerekiyor. Bununla birlikte burada girişimcilik yapan gençlerimizin ileride kendi mesleklerini kurmaya yöneldiklerinde destek alabilecekleri KOSGEB, İŞKUR gibi kuruluşların da yine devrede olması gerekiyor. Bu proje bağlamında saydığımız bütün kurum ve kuruluşlar, gençlerimize gerekli katkıyı sunuyor, bundan sonra da sunmaya devam edecekler. Konu başlıkları hem çağın gereklerine hem de yereldeki gerekliliklere göre belirlenmiş durumda. Bunlar, bilgisayarlı muhasebe, iş dünyasında dijital sosyal medya eğitiminden konvansiyonel, geleneksel iş alanlarından olan tesisatçılığa, asansör tamiri bakımına kadar çeşitli alanları içeriyor. Bu çeşitlilik de önemli. Bu başlıklar hem gençlerimizin ilgi alanına göre hem de çağın gereklerine göre belirlenmiş durumdadır. Geçtiğimiz yıl çıktığımız bu yolda güzel sonuçlar elde etmiş olmanın hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Ama süreç devam ediyor. Atölyeler açılmış olması somut anlamda gençlerimizin almış olduğu eğitimi alana, ticari hayata taşıma konusunda eriştikleri noktayı göstermesi bizleri gerçekten çok mutlu etti. İnşallah, sayıları giderek artacaktır. Hem kendi işini kuranların sayısı artacaktır hem de istihdam edilenlerin sayısı artacaktır. Tabii istihdamın artması için işverenlerimizin özverili davranması gerekiyor. Biz, bu kurslarla bir yandan gençlerimizin kapasitelerini ve becerilerini daha da geliştirmelerini hedefliyoruz bir yandan da işverenlerimizin bakış açılarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Onlar, yeni istihdam sağlanması konusunda ileriye dönük, gençlerimizi kazanmaya yönelik daha yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyduklarında, yeni adımlar atmaya yöneldiklerinde gençlerimizin daha çok istihdam edilmelerini sağlayacaktır. Özellikle gençlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü, onların bu kurslara ilgi göstermesi ve geleceğe yönelik adımlar atması hepimize güç veriyor, hepimizi teşvik ediyor. Her zaman gurur duyduğumuz, gücümüz, geleceğimiz olan gençlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah çıkmış oldukları bu yolda onlara üstün başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Hepsini iş sahibi olarak istihdam edilmiş bir şekilde, hatta kendi işlerine sahip bir şekilde görmenin duası, inancı, temennisiyle katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, “Bölgemizdeki genç istihdamın desteklenmesi ve geliştirilmesi hedefiyle yürütülmekte olan TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi kapsamında sunmuş olduğu alanlarda eğitim almış gençlerimiz daha nitelikli ve de daha donanımlı bireyler olarak çeşitli iş alanlarında yer edinecek ve sürekli istihdam olacaklardır. Bilindiği üzere ekonomik ve teknolojik dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası ilişkilerin zamandan ve mekandan bu kadar bağımsızlaştığı, ülkelerin sınırlarını yok saydığı günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, beşeri sermaye kaynağımız olan gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirmek büyük önem arz ediyor. Günümüz teknoloji çağında yaşanan gelişmelerle teknoloji kullanımının işgücü piyasalarında her geçen gün daha değerli hale geldiğini hepimiz görmekteyiz. Bu durum aynı zamanda mal ve hizmet üretiminde nitelik ve beceri düzeyi yüksek işgücünü de vazgeçilmez hale getirmektedir. Genç nüfus oranı yüksek olan ilimizin de bu maratona ayak uydurmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu ve buna benzer projeler sayesinden gençlerimizin edindikleri teknoloji tabanlı eğitim programları, bu durumun önüne geçip hem gençlerimizin iş gücü piyasasında daha avantajlı bir hale gelmelerini hem de işverenlerin daha nitelikli daha donanımlı personellere sahip olmalarını sağlayacaktır” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener de, “DİKA’nın destekleriyle Genç İstihdamın Teşviki Teknik Destek Projesi kapsamında ilimizde 200 öğrenci çeşitli kurslara katılım sağlayarak sertifikalarını hak kazanmıştır. Bu kurslarla birlikte istihdam edilecek vasıflı eleman sayısı Şırnak il genelinde giderek artmaktadır” dedi.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, “TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamın Teşviki Projesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde gerçekleşmektedir. TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamın Teşviki Projesi toplamda 3.8 milyon euro olup, bu tutarın yaklaşık yüzde 85’i Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Projemiz Temmuz 2020 yılı itibarıyla başlamıştı. Pandemi koşulları nedeniyle zorluklar yaşasak da tüm paydaşlarımızın işbirliğiyle eğitimler devam ederek başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 4 ilde toplam 33 programda 605 katılımcıya ve öğrenciye eğitim verilmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda kurslara katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

