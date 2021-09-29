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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İHA

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Besta ve Cudi bölgesinde 29 Nisanda başlatılan Eren13 CudiBestler operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Bestler Dereler kırsalını kapsayan Eren13 CudiBesta operasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 280 personel görev aldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince yapılan operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince operasyon devam ederken, arama ve tarama faaliyeti devam ettiği kaydedildi.
Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Eren13 Operasyonlarında Şırnak merkez BestlerDereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince JSİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” denildi.

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