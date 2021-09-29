Şırnak'ta aranan şüpheliyi JASAT yakaladı 

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, 2 suçtan aranan A.D., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyonla yakalandı.
Uludere'de 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından aranması olan A.D. için JASAT, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, A.D.'nin oturduğu evi tespit etti. JASAT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan A.D., ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-09-29 12:56:26
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