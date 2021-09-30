Habur modernize edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Habur modernize edildi

DHA

Habur modernize edildi


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)TÜRKİYE´nin Irak´a açılan tek sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı´nda yapılan yenileme çalışmalarıyla araç ve yolcular için büyük kolaylıklar sağlandı. Irak´tan yurda giriş yapan yolcular artık tünel adı verilen 424 metre uzunluğundaki koridordan geçerek tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Habur Sınır Kapısı´nda, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) tarafından 2019 yılında ihalesi yapılan modernizasyon çalışmaları 2 yılda tamamlandı. Daha büyük ve geniş araç çıkış peronlarının yapıldığı gümrük kapısında, arama hangarları, kontrol ve muayene peronları, depolar, şoför bekleme salonu, cami, yolcu tüneli yapılarak daha konforlu hale getirildi. Gümrük sahasında fiziki alan genişletilmesi yapıldı. 
YOLCU TÜNELİ YAPILDI
Nuh´un gemisine benzetilerek yeni yapılan cami, estetik yapısı ile ilgi çekerken, 424 metre uzunluğunda da yolcu tüneli hazırlandı. Sürücüler tarafından yolcu tüneli girişine bırakılan yolcular, valizleriyle birlikte ısıtma ve soğutma özelliği bulunan tünelden geçerek X-ray araması ve pasaport işlemlerini sıralı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Aşı olmak isteyenler için de tünelde Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü´nce açılan stantta kolaylıkla aşı yapılıyor. Ayrıca tünelde bulunan kafeteryada mola veren yolcular, market alışverişi yapma imkanı da buluyor.
ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ
Habur Sınır Kapısı´ndan 2021 yılı ağustos ayı istatistiklerine göre girişçıkış yapan araç sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2020 yılında giriş çıkış yapan araç sayısı günlük ortalama 3 bin 371 olurken, 2021´in ilk 8 ayında ise bu sayı günlük 3 bin 709 olarak kayda geçti. Yine 2020 yılında günlük 4 bin 272 olan yolcu giriş çıkış sayısı, 2021 yılının ilk 8 ayında günlük ortalama 6 bin 788 oldu.
ALINAN ÖNLEMLER İLE KAÇAKÇILARA GEÇİT VERİLMİYOR
Sınır kapısında 2018´de 1621 kaçakçılık olayı ile 54 milyon 190 bin 026 TL, 2019´da 997 kaçakçılık olayı ile 40 milyon 208 bin 814 TL, 2020´de 709 kaçakçılık olayı ile 51 milyon 990 bin 581 TL ve 2021 Ağustos ayı itibari ile 416 olay ile 58 milyon 066 bin 949 TL´lik kaçak ürün ele geçirildi. Gümrük sahasında alınan ek güvenlik önlemleri ile birlikte önceki yıllara göre kaçakçılık olaylarında büyük düşüş görüldüğü belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2021-09-30 10:00:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre'de toplum destekli polisler güvenlik önlemleri konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor
YEREL HABERLER Cizre'de toplum destekli polisler güvenlik önlemleri ...
Şırnak'ta aranan şüpheliyi JASAT yakaladı 
YEREL HABERLER Şırnak'ta aranan şüpheliyi JASAT yakaladı 
Minik Öğrenciler Polisle Kaynaştı
YEREL HABERLER Minik Öğrenciler Polisle Kaynaştı
Bronz madalyalı Vali Pehlivan'dan 18´inci kan bağışı
YEREL HABERLER Bronz madalyalı Vali Pehlivan'dan 18´inci kan bağışı
Şırnak Valisi Pehlivan, yurtta kalan öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Pehlivan, yurtta kalan öğrencilerin ...
Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı
Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor
YEREL HABERLER Gençler Şenoba'da rafting öğreniyor
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz ...
Cizre polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığına karşı esnafı uyardı
YEREL HABERLER Cizre polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığına ...
Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak, film çekimlerinin merkezi oldu
YEREL HABERLER Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak, film ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.