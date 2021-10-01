Cizre Belediyesi personelleri Covid-19 aşılama faaliyetlerine tek yürek destek veriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde top yekün başlatılan Covid19 ile mücadeleye Cizre Belediyesi personelleri top yekün ve tek yürek olarak destek verdi. Korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Cizre Belediyesi personelleri top yekün aşı olarak mücadeleye destek verdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç beraberinde Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Çağlar Karpuz, İlçe Sağlık Müdür Vekili Şirin Bil ve Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Kamiran Elcik ile birlikte belediye çalışanlarının genel sağlığının korunmasına verdikleri desteklerden dolayı belediye personellerini tebrik etti. Belediye personelinin topluma örnek teşkil etmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Tunç, Covid19 salgınıyla mücadelenin bilimsel anlamda aşıyla mümkün olduğunu ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya devam edildiği taktirde bu mücadelede başarılı olabileceklerini belirtti.

Covid19 aşısı olan Cizre Belediyesi personeli Fuat Yural ve diğer belediye çalışanları; “İş yoğunluğundan dolayı hastaneye gidip aşı olamıyorduk. Belediyemiz il ve ilçe sağlık müdürlüğü ile aşıyı ayağımıza getirdi. Bizde sorumluluk sahibi bireyler olarak aşımızı yaptırdık. Bize bu imkanı sağladığı için Başkanımız Mehmet Tunç ile il ve ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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