Silopi'de öğretmenlere dijital eğitim ve yeni nesil öğretmenlik semineri verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kaymakamlık ve sosyal medya, dijital güvenlik eğitim merkezi tarafından öğretmenlere dijital eğitim ve yeni nesil öğretmenlik semineri verildi.

Dijital Öğretmen Akademisi Anadolu Programı kapsamında Koç İlkokulu Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen açılış konuşmasını yaptıktan sonra SODİMER Genel Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan "Yeni Nesil Eğitim, Yeni Nesil Öğretmen", Prof. Dr Süleyman Sadi Seferoğlu "Dijital Dönüşüm Sürecinde Dijital Eğitim ve Öğretmenlik Mesleği", Prof. Dr. Ercan Yılmaz ise "Öğrenme ve Öğretmede Domino Etkisi" konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

Programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan SODİMER Genel Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okullar açık kalacak iradesini ortaya koyduğunu belirterek, "Öğretmenlerin güçlendirilmesi, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreci içerisinde yeni, farklı bilgi ve becerileri elde etmesi, farkındalık oluşturmak amacıyla ve gidilmeyen yerlere gidenleriz mottosuyla Silopi'deyiz" dedi.

Silopi'de okulların pandemi kurallarına uygun olarak dizayn edildiğini ifade eden Eraslan, "Van, Bahçesaray, Nusaybin ve Yüksekova gibi yerlerde bizzat konferanslar verdik. Şunu görüyoruz ki, öğretmenlerimiz öğrenme ve öğretme sürecine hazır. Silopi'de okullarımız Pandemi kurallarına uygun olarak dizayn edilmiş vaka oranları düşük bu yüzden okulların açık kalması oldukça değerli. Öğretmenimizin sistemde güçlü olması onların sınıfta güçlü olması nedenidir. Kendilerinin gelişimi mesleki olanak kendilerini geliştirmelerine yönelik motivasyon sağlıyoruz" diye konuştu.

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