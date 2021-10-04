Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 84 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 84 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-26 Eylül tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17,33 gram metamfetamin, 228,671 kilogram esrar, 4,8 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy, 10 bin 813 paket kaçak sigara, 78 kaçak cep telefonu, 97 litre alkollü içecek, 75 kilogram kaçak çay, 560 kaçak kol saati ve 4 bin 260 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi. 62'si kaçakçılık, 22'si asayiş suçlarından olmak üzere 84 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-10-04 12:24:20
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