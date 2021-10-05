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Yer fıstığı üretiminde rekor artış yapan Şırnak’ta şenlikli hasat

İHA

Geçtiğimiz yıl 30 bin dekardan 60 bin dekara ulaşarak Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına giren Şırnak'ta düzenlenen Yer Fıstığı Hasat Şenliği'nde hasat startını Vali Ali Hamza Pehlivan gerçekleştirdi.

Yer fıstığı üretiminde rekor artış yapan Şırnak’ta şenlikli hasat

Geçtiğimiz yıl 30 bin dekardan 60 bin dekara ulaşarak Türkiye’de yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına giren Şırnak'ta düzenlenen Yer Fıstığı Hasat Şenliği’nde hasat startını Vali Ali Hamza Pehlivan gerçekleştirdi.
Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Bostancı köyünde Yer Fıstığı Hasat Şenliği etkinliği düzenlendi. "Alternatif Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliği, EğitimYayımı ve Yaygınlaştırılması" Projesi kapsamında gerçekleştirilen yer fıstığı şenliğine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu, İlçe Ziraat Odası Başkanı Agit Haşimoğlu yer fıstığı üreticileri katıldı.
Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, 2020 yılında gerçekleştirilen hasat şenliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin telefonla bağlanarak Şırnak’ın yer fıstığı üretiminde Adana ve Osmaniye’den sona rekor artışından dolayı tebrik ettiğini anımsattı. 2020 yılında 60 bin dekarın bu sene 75 bin dekara ulaştığını ifade eden Pehlivan, "2006 yılında 200 dekar gibi mütevazi sayılabilecek bir alanda ufak ufak yer fıstığı üretimi başlamışken bugün 75 bin dekardan bahsediyoruz. Özellikle son üç yılda önemli bir artış yakaladığımızı da görüyoruz. Nitekim 2018 yılında 12 bin dekar iken 2019 yılında 30 bin dekara geçti. Bu yılda 60 bin dekardan 75 bin dekara ulaştık. Aynı şekilde dekar üretimindeki artış bu konuda faaliyet gösteren çiftçi sayımızda artışı beraberinde getirdi. Geçen yıl 300 çiftçimiz bu işle iştigal ederken bu sene 400 çiftçimiz yer fıstığı üretimi ile iştigal ediyor. Bu sene +1 değerimiz daha var artık çiftçilerimiz yer fıstığı üreticilerimizin birliği var. Yer fıstığı üreticileri birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Rakamların artmasında devletimizin hükümetimizin tarım ve orman bakanlığımızın ve bölge kalkınma idaremizin projelerinin çok önemli payı var” dedi.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz ise 2014 yılından 2020 yılına kadar 45 milyon lira bütçeyle 80 proje desteğinde bulunduklarını ifade ederek, "Alternatif Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliği, EğitimYayımı ve Yaygınlaştırılması Projesinin bütçesi yaklaşık 320 bin lira. Bunun yüzde 90'ı idaremize tarafından karşılandı. Burada en sevindirici olay, Türkiye’de ilk defa yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu. Bu birliğin ayakta kalabilmesi hizmet verme kapasitesinin artırılması konusunda başkanımızın taleplerini dinledik" diye konuştu.
Daha sonra yer fıstığı tarlasına geçen Vali Pehlivan, traktör sürerek hasadı başlattı. Ardından yer fıstığı işleme ve paketleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

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