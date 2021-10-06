Cizre’ye yeni atanan öğretmenler ile söyleşi programı düzenlendi

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın düzenlediği 2021 Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren Selçuk Yusuf Aslan, Kaymakamlık Konferans Salonunda öğretmenlik mesleğine ilk defa başlayan öğretmenlerle söyleşi programı düzenledi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve ilk defa mesleğe atanan öğretmenler katıldı. Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yeni atanan öğretmenlerle ilçedeki eğitim kadrosunun daha da güçlendiğini; kaymakamlık, belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak imkanlar dahilinde her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını ve her konuda kapılarının kendilerine açık olacağını belirtti. Kaymakam Tunç, göreve yeni başlayan bütün öğretmenlere başarılar diledi.

Program, Global Teacher Prize yarışmasında dereceye giren Selçuk Yusuf Arslan’ın yeni atanan öğretmenler için yaptığı söyleşi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.