Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan binlerce Şırnaklı, Balveren beldesinde mezarlık ziyaretinde buluştu 300 yıldır ekim ayının ilk perşembesinde mezarlıkta buluşan Şırnaklılar, ölüleri için dua edip birlikte yemek yiyor Bölge halkı, dedelerinden miras kalan geleneği torunlarına, onların da kendi torunlarına bırakmalarını amaçlıyor

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır, sürdürdükleri ziyareti bu yıl da gerçekleştiren Şırnaklılar, etkinliği, yıllık buluşma, kaynaşma organizasyonu olarak gördüklerini belirtti.

Çevre köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren mezarlığı ziyaretinde Kur'anı Kerim okunup, dualar edildi. Her yıl ekim ayının ilk perşembe gününde gerçekleştirilen ziyarette, ailelerin pişirdiği yemekler metrelerce uzunluğundaki sofralara dizildi.



Mersin'den gelip mezarlık ziyaretine katıldı

Mersin’den gelen Mehmet Ali Artuç, Balveren'deki mezarlık ziyaretine katıldığını belirterek, "Bu da bizim eski bir örf ve adedimizdir. Atalarımız her sen bu vakitte mezarlığa akın ediyorlar. Vefat eden yakınları için Kur'anı Kerim okuyorlar, dua ediyorlar, yemek dağıtıyorlar. Ben hayattım boyunca sürekli geldim, bundan sonrada sağ oldukça geleceğim. Mezarlık ziyareti vaktinde diğer illerde ve şehirlerde yaşayan bütün Şırnaklılar buraya akın ediyorlar. Hem kendi ölüleri için hem de vatandaşlar birbirleri ile kaynaşmak için geliyorlar. Bu örf adedi devam ettireceğiz" dedi.



300 yıllık gelenek önce bir ziyaret olarak başlamış

Belde sakinlerinden Feyzullah Artuç, "300 yıldır bir gelenek olarak, önce bir ziyaret olarak başlamış. Önce mezarlığın temizliği, duvar örme işlemi ile başlamış. Sonrada bir gelenek haline gelmiş. Atalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla 300 yıldan fazladır festival şeklini almış, kutlanıyor. Her yıl ekim ayının ilk haftasında perşembe günü mezarlığımıza gelip, ölülerimizi ziyaret ediyoruz. Kur'anı Kerim okuyoruz. Yasin okutuyoruz. Öğlen yemeğimizi yiyip tekrar köyümüze dönüyoruz. Köylülerimiz nerede olursa olsun, bu geleneği sürdürmek için bulundukları şehirlerden gelip mezarlığı ziyaret ediyorlar. Bu geleneği çocuklarımıza da aktaracağız" diye konuştu.

