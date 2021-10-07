Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat’tan 8 okula personel tahsisi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile Şenoba'daki okul müdürleriyle belediye toplantı salonunda toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı sırayla okul müdürülerinin talep ve isteklerini dinleyip not aldı. Belediye Başkanı Alihan Babat, diğer destekler dışında beldede bulunan okullara kalorifer hizmetini gerçekleştirmek üzere 8 personel tahsis etti. Okullara eğitime gereken desteğin verileceğini söyleyen Ak Partili Şenoba Belede Belediye Başkanı Alihan Babat, “Bu koltuğa geldiğimiz günden itibaren eğitime, okullarımıza, öğrencilerimize gerek her imkanı sağlayıp gerek tüm desteği verdik. Çocuklarımızın iyi şartlarda eksiksiz okuması bizler için büyük yatırım. Toplamda 8 okulumuz var. 8 okula da ayrı ayrı personel tahsis ettik, desteğimizde devam edecek" dedi.

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