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300 yıllık gelenekte mezarlar ziyaret edildi, yemekler yenilip, dualar edildi

DHA

300 yıllık gelenekte mezarlar ziyaret edildi, yemekler yenilip, dualar edildi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı eteklerinde yaklaşık 300 yıldır sürdürülen gelenekle bu yıl da binlerce kişi, Balveren Mezarlığı'nı ziyaret etti. 2 yıldır pandemiden dolayı yapılamayan ziyarette aynı sofrada buluşuldu, yemekler yenildi, mezarlar onarıldı, dualar edildi, çocuklara şekerler dağıtıldı.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Şırnaklılar, etkinliği yıllık buluşma organizasyonu olarak gördüklerini söyledi. 300 yıldır devam eden gelenek, son iki yıl dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüsten dolayı ertelenmişti. Toplu şekilde yapılmayan ziyarete bu yıl yoğun katılım oldu.
Balveren Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okuyan Şırnaklılar, dua etti. Her yıl ekim ayının ilk perşembe gününde yapılan ziyarette, ailelerin tenceresinde pişen yemekten doldurulan tabaklar, yüzlerce metre uzunluğundaki sofralara dizildi. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı beldenin 1000´den fazla hanesinden gelenler, aynı sofrada buluştu. Etkinlikte mezar başında dualar edilip, mezarlıklar onarıldı, çocuklara şeker dağıtıldı. İmamlık yaptığı iki köy arasına ev inşa edip yerleşen Mele Derweş'in, geleneğin başlatıcısı olduğu öğrenildi.
GÜZEL GÜNLER YAD EDİLİYOR
Balveren beldesi sakinlerinden Ahmet Bayram, "300 yıldır bu kültür devam ediyor. Korona yüzünden 2 yıldır yapmıyorduk. Burada dua edip, ölülerimiz için kuran okunur. Bir araya gelerek güzel günleri yad ediyoruz" dedi.
Mezarlık ziyaretinin dedelerinden kalma bir gelenek olduğunu belirten Ramazan Sidar ise, "Burada hayvan kesiyorlar. Yemek dağıtıyorlar. Her sene bugün, bu vakitte buraya geliyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Buraya gelenlerin çoğu Balveren'den geliyor ama İstanbul, Antalya´dan, yurt dışından da geliyorlar" dedi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da, "Bizim köylülerimiz memleketin dört bir yanına dağıldılar. Irak´a, Suriye´ye, Avrupa ülkelerine gidenler de oldu. Onlar da fırsat buldukça geliyorlar, bu toplantıya. Ben de Diyarbakır´dan geldim. Maneviyat açısından değerli bir buluşma" dedi.
Memlekete artık huzur ve güvenin geldiğini belirten Abdulaziz Bayram ise, "Bu geleneğimiz 300 yıldır devam ediyor. Memleketimize, huzur, güven geldi. Birlikte yemek yiyoruz, namaz kılıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-10-07 15:07:00

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Şırnak'ta 3 asırlık 'mezarlık ziyareti' geleneği Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan binlerce Şırnaklı, Balveren beldesinde mezarlık ziyaretinde buluştu 300 yıldır ekim ayının ilk perşembesinde mezarlıkta buluşan Şırnaklılar, ölüleri için dua edip birlikte yemek yiyor Bölge halkı, dedelerinden miras kalan geleneği torunlarına, onların da kendi torunlarına bırakmalarını amaçlıyor
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