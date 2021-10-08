AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Şırnak’ta sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı düzenledi. AK Parti'nin nice badireler atlatarak geçmişin yasakçı, vesayetçi izlerini sildiğini belirten Usta, "Irkı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız bizim için eşittir, talepleri ise başımızın tacıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın başkanlığında kentte bulunan bir otelde istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Usta, “Kadim medeniyetimizin bize öğrettiği 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile yola çıkan AK Parti'mizin 20 yıldır büyüyerek devam eden insan merkezli hizmet politikası insana olan sevgimizin, saygımızın bir sonucudur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki OHAL kaldırılarak bölgede normalleşmenin önü açılmış, vatandaşlarımız arasındaki her türlü ayrımcılık bitirilmiş, faklı dil ve lehçelerde eğitim, yayıncılık faaliyetleri artırılmış, ifade hürriyetinin sınırları genişletilmiş, vatandaşlarımızın lekelenmeme hakkı güçlendirilmiştir. Kısacası AK Parti nice badireler atlatarak geçmişin yasakçı, vesayetçi izlerini teker teker silmiştir. Dini ve milli değerlerimizin önündeki engeller kaldırılmış, başörtüsü yasağı bitirilmiş, imamhatip ve meslek okullarının yeniden önü açılmıştır. Irkı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız bizim için eşittir, talepleri ise başımızın tacıdır. Ayrımcılığa uğradığını, hakkının yendiğini veya kısıtlandığını söyleyen kim varsa yardımına koşmaya hazır olduğumuzu bilmelidir. DevletsiyasetSTK iş birliği günümüzde birçok zorluğun üstesinden gelebilmemizi sağlayan yegâne unsur haline gelmiştir. STK’larımızın getirdiği öneri, teklif ve çözümler bizler için kıymetlidir, çalışmalarımızın zeminini oluşturmaktadır. Bu noktada STK temsilcilerimize de samimiyetle sorumluluk yüklenmek görevi düşmektedir. Daha demokratik bir Türkiye yolunda bu zamana kadar olduğu gibi temel hak ve özgürlüklerin daha da genişletilmesi için genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışmakta, vatandaşlarımızın daha özgür ve refah içinde yaşamaları için büyük reformları yine vatandaşlarımız ile hayata geçirmekteyiz. Demokrasi yürüyüşümüzü sekteye uğratmak isteyenler her fırsatta birliğimizi, kardeşliğimiz hedef almaktadır. 7 yıl önce Diyarbakır’da tüm dünyanın gözleri önünde birliğimize kastedilmiştir. Yasin Börü ve arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz kurban eti dağıtırlarken hain terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından vahşice katledilmişlerdir. 68 Ekim olaylarının üzerinden yıllar geçse de vahşice şehit edilen Yasin ve arkadaşlarının görüntüleri hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Terör örgütü militanlarını, aldıkları karar ile sokağa davet eden HDP, bugün CHP ve ortakları tarafından etrafı çevrelenmiş sözde bir masumiyet abidesi olarak durmaktadır. Katillerin sözcülerini bu denli koruyanları, kollayanları aziz milletimiz unutmayacaktır. Terör örgütü PKK ve taşeronu HDP’nin Diyarbakır’da masum çocuklarımızı hedef alarak dağa kaçırması üzerine Hacire ananın feryadı herkesi ayağa kaldırmıştır. Analar, babalar, aileler çocuklarını dağa kaçıran PKK ve siyasi ayağına karşı harekete geçmiş, HDP önünde eyleme başlamışlardır. Hamdolsun ailelerimizin kararlılığı meyvesini vermiş hem içeride hem de dışarıda sıkışan terör örgütünün elinden çocuklarımız kaçmaya, aileler evlatlarına kavuşmaya, örgütün insan kaynağı azalmaya başlamıştır. İşte tüm bunlar çerçevesinde Kürt kökenli vatandaşlarımıza en büyük zararı PKK ve taşeronu HDP vermektedir. Bugün ülkemizde bir Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunu varmışçasına siyaset güden bir muhalefet sorunu vardır. Terörle arasına mesafe koyamayan siyasi figürlerin bu ülkede demokrasi, hak, hukuk havariliğine soyunması ne kadar tezattır. Biz bugün Şırnak’ta kararlı mücadelemiz neticesinde yeniden imar edilmiş, güvenlik sorununun olmadığı, insanların gönlünce yaşayabildiği, çocukların sokaklarda oynayabildiği, esnafımızın kepenklerini rahatça açabildiği bir şehir görüyoruz. Artık bölgemiz huzurla yaşanılan ve anılan bir bölge haline gelmiştir. Dünya, savaşlar ve dramlar ile boğuşurken biz üzerimize düşen ve insan olduğumuz için bize yüklenen görevlerimizin bilincinde olarak insanlığın umudu olmaya, mazlum, mağdur kim varsa yardımına koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta’nın başkanlığında insan haklarıyla ilgili istişare toplantısı yapıldı.

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