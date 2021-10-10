Cizre’de 'Hz. Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu program düzenlendi

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Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 'Hz. Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konulu program düzenlendi.

Cizre ilçe müftülüğüne bağlı İmam Şafii Yatılı Erkek Kuran Kursunda düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, hayırsever iş adamları ve emekli imamlar katıldı. Emekli imamlara hitaben konuşma yapan İlçe Müftüsü Süleyman Baran, emekli imamları anmak hatırlamak, hallerini hatırlarını sormak, onlarla fikir alışverişinde bulunmak istediklerini ifade etti.

Emekli imamlar ile tek tek görüşen Kaymakam Mehmet Tunç, çeşitli hediyeler vererek hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Program, İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından okunan dua ile son buldu.

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