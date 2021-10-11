Silopi’de öğrencilere tiyatro gösterisi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Çiftlik köyünde öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 'Gençlerle Sahnem Sırtımda' projesi kapsamında Çiftlik köyünde ilkokul öğrencilerine tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Farklı okuldan öğrenciler servislerle çiftlik köyüne getirilerek tiyatro gösterimleri gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda, tiyatro etkinliği büyük beğeni topladı. Köy öğrencileri pandemi sonrası ilk kez tiyatro ile karşılaşmanın sevincini yaşadı. Etkinliklerde ayrıca öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. Tiyatroyu seyreden öğrenciler, "Tiyatro çok güzeldi. Çok eğlendik. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
Pandemi kuralları gözetilerek yapılan etkinliğe Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.