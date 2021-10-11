Vali Pehlivan, Cizre 'de köy ve mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ile beraber Dengbej Evinde ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Pehlivan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kamu hizmet alanlarında yatırımların, çalışma ve faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. Vali Pehlivan, pandemi döneminde de tedbir kurallarına uygun şekilde muhtar toplantılarını sürdürdüklerini, muhtarlarla ile mütemadiyen bir araya gelip istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Şırnak genelinde tamamlanan ve devam eden yatırım ve faaliyetler hakkında bilgiler veren Vali Pehlivan, pandemi ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ile takip, denetim ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin de ifade etti.

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