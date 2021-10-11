Şırnak'ta terör operasyonu: 40 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 4-10 Ekim tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 38'i PKK, 2'si FETÖ şüphelisi toplam 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 36'sı serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-10-11 12:56:18
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