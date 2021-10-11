Şırnak'taki kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 63 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 63 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 542 gram esrar, 76 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 925 TL, 3 bin 845 paket kaçak sigara, 3 bin 394 kutu ilaç ve 156 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. 48´i kaçakçılık, 15'i asayiş suçlarından olmak üzere 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1´i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-10-11 13:10:32
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