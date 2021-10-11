Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Havalimanını gezdi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Şırnak’ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi.

Cizreİdil Karayolunun 5'inci kilometresinde bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezmeye giden Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri Havalimanı Müdürü Şükrü Benek tarafından karşılandı. Cizre Fenerbahçe Futbol Okulu ortasyon uyum gezisi kapsamında yapılan gezide öğrenciler başta hava kontrol kulesi ARFF birimi, terminal hizmetleri, emniyet birimi ve yer hizmetlerini gezip bilgi sahibi oldu. Havalimanı gezisiyle çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, gezide emeği geçen herkese ve kendilerini ağırlayan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek’e teşekkür etti.

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