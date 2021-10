Şırnak’ta modern tesislerle gençler spora yöneldi Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta 2 yılda lisanslı sporcu sayısı 2 kat arttı

Son yıllarda Şırnak’ta sağlanan huzur ve güven ortamı kentte tesisleşmenin yanında binlerce sporcu, spor salonu, tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahaları ve gençlik merkezlerinde sporla buluştu.

Şırnak’ta yapılan modern yatırımlarla birlikte çocuk ve gençler spora yöneldi, 2 yılda lisanslı sporcu sayısı 2 kat arttı. Kentte sağlanan güven ve huzur ortamı kentte hayatın her alanına olumlu yansıdı. Şırnak'ta artan modern tesislerde binlerce çocuk ve genç, spor salonu, tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahaları ve gençlik merkezlerinde sporla buluşuyor, antrenörlerin gözetiminde yeteneklerini keşfediyor.

Devlet desteğiyle yapılan semt sahaları, spor salonu, tenis kortu, yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sahaları ve gençlik merkezleri gibi modern tesisler sayesinde, ilde 33 branşta 2 yıl önce 20 bin 149 olan lisanslı sporcu sayısı 40 bin 116'ya yükseldi. Kentte son iki yılda yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Kotalı Türkiye Rafting Şampiyonası, spora ilginin artmasını sağladı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Çocuklarımız ve gençlerimiz sporlarını yapıyorlar. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki ilimizde gençlik ve spor alanındaki yatırımlar her geçen gün artıyor. Tesislerimizin sayısı her geçen gün artıyor ve aynı zamanda kapasiteleri de artıyor. Bu yatırımları koordine eden programlandıran hayata geçiren ve destekleyen Gençlik ve Spor Bakanımıza ve ekibine ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Tesislerin yapılmasının elbette çok önemli olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Yatırım ve kamu hizmetinin çıtasının yükselmesi çok önemli ve bununla birlikte bu tesisler kullanıldıkça değer kazanıyor. Bu tesisler sporu seven ve gönül verenler tarafından bütün vatandaşlar, çocuklar ve gençlerimiz olmak üzere bütün Şırnaklı hemşehrilerimiz tarafından kullanıldıkça değer ve anlam kazanıyor. Bu konuda giderek çok daha fazla mesafe alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın haftalık yayınladığı istatistikleri var. Bu tesislerin illerin nüfus kullanım düzeylerine bakıldığında ilimiz Türkiye genelinde ilk 5 il arasındadır. Çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde bu tesisler kullanıldıkça, faydalandıkça hem kendileri memnun oluyor hem de bizler ziyadesiyle memnun oluyoruz. İl merkezi ve ilçelerle birlikte spor salonlarının sayısı artıyor. Bütün ilçelerde spor salonları, semt sahaları ve yüzme havuzları 6 ilçemiz ve merkezde yarı olimpik yüzme havuzlarımız kuruldu. Bir kısımda kurulumu devam ediyor. Semt sahalarımız yapılıyor. Şu anda il genelinde 3 gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezlerimiz de yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Gençlerimize hizmet ediyor. Özellikle Cudi Cup Tenis Turnuvası yapıldıktan sonra ilimizde tenise ilgi arttı. Yaptığımız bu ulusal şampiyona sayesinde kurulan ekipler ve var olan ekipler kapasitelerini artırırken yeni ekipler de oluşmaya başladı. Ulusal ve uluslararası katılır seviyeye geldiler. Lisanslı sporcularımızın sayısı artıyor. Lisanslı sporcumuz, 2 yıl önce 20 binlerde iken, şu an 40 bin bandına yaklaştı. Bu da bir yandan tesisleşmenin bir yandan da gençlerimizin spora teşvik edilmesinin neticeleri. Bu çalışmalar devam edecek. Biz çocuklarımızı buralarda gördükçe çok mutlu oluyoruz. Onların sporla haşır neşir olduklarını gördükçe çok mutlu oluyoruz. İnşallah dileğimiz odur ki bir yandan okul ve derslerinde başarılı olsunlar bir yandan da en azında bir sporu ömürleri boyunca yapsınlar ve bunu bir yaşam tarzı haline getirsinler. Onları bu tesislerde yetiştiren antrenörlerimize, spor eğiticilerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Onlar bu şekilde tesislerimizi yoğun kullandıkça tesislerin kapasitesi de sayısı da artacaktır” diye konuştu.

Tenis antrenörü Zehra Çam, “Şırnak’ta çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlerin bu alana yönelmesiyle başarılar elde ediyoruz. Başarılarımızda en büyük etken modern tesislerin çocukların ve gençlerin hem gelişimlerinde hem de başarılar elde etmelerinde büyük rol oynadı. Yapılan bu yatırımlar sayesinde şehirde tesislerimiz ve malzemelerimiz her geçen gün artıyor” dedi.

Basketbol antrenörü Murat Alptekin, “Şırnak’ta son dört yıl içinde modern tesisler yapıldı. Bu da basketbola ilgiyi artırdı. Sporcularımızı kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk. İnşallah daha güzel yerlere geliriz” şeklinde konuştu.

