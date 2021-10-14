Cizre Kaymakamı Tunç, üst yapı çalışmalarını inceledi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kent genelinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında bozulan tüm cadde ve sokakların onarılması talimatını verdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, talimatları doğrultusunda harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklarda asfaltlama ile yol düzenleme çalışmalarına başladı. Tarihi ve kültürel mirasların bulunduğu Dağkapı ve Şah mahallelerinde başlatılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, sıcak asfaltlama ve kilitli parke çalışmalarının ilçe genelindeki pek çok cadde ve sokakta devam edeceğini bildirdi. Kaymakam Tunç inceleme ve denetim sırasında vatandaşların çalışmalarla ilgili görüşlerini alarak, istek ve taleplerini dinledi. Kaymakam Tunç, "Vatandaşların memnuniyetini sağlayan bu hizmetlerin vatandaşlarımızı mutlu etmesi bizleri de ziyadesi ile memnun ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.