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Bakan Kasapoğlu Şırnak’ta “Kültür Şöleni ve Ses Yarışması” finaline katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Şırnak’ın gençleri için her türlü imkanı emirlerine amade edeceğiz”

İHA

Bakan Kasapoğlu Şırnak’ta “Kültür Şöleni ve Ses Yarışması” finaline katıldı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Şırnak’ın gençleri için her türlü imkanı emirlerine amade edeceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak’ta düzenlenen “Kültür Şöleni ve Ses Yarışması” finaline katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temasları kapsamında geldiği kentte ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu’nu partililer karşıladı. Bakan Kasapoğlu, partinin konferans salonunda “Şırnak 3.Kademe il Yönetimi ve 3.Kademe İlçe Başkanları İstişare Toplantısı”na ardından Şehir Stadyumunda düzenlenen “Kültür Şöleni ve Ses Yarışması Finali’ne katıldı.
Yarışmaya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ses yarışmasında finale kalan 8 yarışmacı birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinci olan Musacan Bingöl’e ödülünü Bakan Kasapoğlu verdi.

“Tüm Şırnaklının hizmetinde olmaya da devam edeceğiz”
Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, Şırnak’ın, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin şehri olduğunu söyledi. Kasapoğlu, Şırnak’ın her zaman sporla, sanatla, kültürle en güzel mesajı tüm dünyaya, güçlü şekilde verdiğin belirtti.
Her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da hizmet siyasetini çıtasını her geçen gün daha yukarılara çıkarmada kararlı olduklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:
“Şırnak'ta, ilçelerinde inşa ettiğimiz, projelendirdiğimiz, çalışmalarına başladığımız tesislerimiz, gençlik merkezleriyle, yurtlarıyla, statlarıyla semt sahalarıyla, salonlarıyla havuzlarıyla, tenis kortlarıyla sporun her branşına hizmet etme anlayışıyla tüm Şırnaklının hizmetinde olmaya da devam edeceğiz. Şırnak'ın gençleri, kadınları başta olmak üzere tüm Şırnak halkının ilçeleriyle Cizre'den, Uludere'ye, Uludere’den Güçlükonak’a, Beytüşşebap’a, İdil’e, Silopi’ye, Cizre’ye kadar tüm ilçeleriyle, beldeleriyle Şırnak’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bazıları görmeyecekler, görmek istemeyecekler, anlamak istemeyecekler ama biz inadına sevgiyi büyütmek adına, kardeşliği güçlendirmek adına inşa edeceğiz, ihya edeceğiz, birlikte gerçekleştireceğiz. 84 milyonun umudu Şırnak’ın gençleri için her türlü imkanı emirlerine amade kılmaya devam edeceğiz.”
Yarışmada gençlerin yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Kasapoğlu, “Bugün olduğu gibi her alanda Türkiye'nin gençleri, Türkiye'nin şanlı bayrağını temsil etmekte, iddialarını her alanda ortaya koymakta çaba gösteriyorlar. Sanatta, kültürde, sporda teknolojide, bilimde her alanda Türkiye'nin gençleri sadece Türkiye'nin değil insanın umududur” ifadelerini kullandı.

“Spordaki çıtamızı hamdolsun ki olimpiyatlar tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdık”
Şahsiyeti, gayreti, özverisi, samimiyeti, çalışkanlığı ve dürüstlüğüne tüm gençlerle gurur duyduklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:
“Gençlerimizin önünü açma adına, her türlü imkanı sunmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, sanayiden, sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden ulaştırmaya, spora kadar çıtayı 81 vilayette olduğu gibi Şırnak’ta da daha yukarılara sizlerle birlikte taşıyacağız. El ele vererek güçlü bir sinerjiyle birilerinin yıkmaya çalıştığı, söndürmeye çalıştığı, bu sevgiyi, bu medeniyet tasavvurunu birlikte güçlendireceğiz. İşte olimpiyatları birlikte yaşadık. Her alanda, her branşta gençlerimiz Türkiye'nin dört bir yanından Tokyo’ya gittiler ve ay yıldızımızı dalgalandırmak için son ana kadar mücadele ettiler. Ve spordaki mücadelemizi, spordaki çıtamızı hamdolsun ki olimpiyatlar tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdık.”
Şırnak’ta her spor branşında olimpiyat şampiyonların çıkacağına inandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Kadınıyla, erkeğiyle milletimizi temsil etme adına binlerce gururumuz yine elbirliğiyle yarınlara hazırlayacağız. Cudi eteklerinde Cudi Tenis Turnuvası düzenledik. Hep birlikte oradaydık. Şırnak’ı bir spor şehri, Şırnak’ı bir marka spor şehri olma adına çok anlamlı bir çalışmaydı ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte ulusal anlamda düzenleyeceğimiz bu çalışmaları yine uluslararası boyutta Şırnak ve ilçelerinde birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
“Sizler yeter ki bu yolda bizlerle beraber olun, yeter ki el ele verelim. Hiçbir güç, fitne, şer odağı milletimizle gençlerimizle bizim aramızda giremedi bundan sonra da giremeyecek. Biz hep birlikte bugün burada yükselen kardeşlik türkülerini, sevda türkülerini yine beraber seslendirmeye en güçlü şekilde tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz” diyen Kasapoğlu, Kültür Şöleni ve Ses Yarışması düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Programın sonunda Türk halk müziği sanatçısı Zara konser verdi. Konser alanı hıncahınç dolarken Zara, birbirinden güzel eserler ve şarkılar seslendirdi.

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