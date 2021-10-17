Şırnak'ta yetim ve muhtaç ailelere gıda yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta yetim ve muhtaç ailelere gıda yardımı

İHA

Şırnak'ta yetim ve muhtaç ailelere gıda yardımı

Şırnak’ta faaliyetlerini sürdüren Cizre Umut Kervanı, Mevlit Kandili vesilesiyle onlarca aileye gıda yardımında bulundu.
Yaptığı çalışmalarla hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü görevi yapan Cizre Umut Kervanı, Mevlit Kandili'nde onlarca aileye et ve gıda paketi yardımında bulundu. Mevlit Kandili vesilesiyle hayırseverlerin bağışlarıyla yetim ve muhtaç ailelere et ve gıda paketi ulaştıran Cizre Umut Kervanı Temsilcisi Mesut Adlım, “Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle daha önce tespit ettiğimiz yetim ve muhtaç aileye kırmızı et kumanyası ve gıda paketi yardımında bulunduk. Hayırseverlerin desteğiyle yıl içerisinde yardımlarımız sürekli devam etmektedir. Sizler de Cizre Umut Kervanı aracılığıyla yetim ve muhtaç ailelere yardımda bulunabilirsiniz. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul etsin. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlidi Nebi Haftası'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöplük ve ahırdan topladığı antika eserlerden Etnografya Müzesi kurdu
YEREL HABERLER Çöplük ve ahırdan topladığı antika eserlerden ...
Dicle Elektrik gönüllülerinden Gabar Dağı'ında temizlik operasyonu
YEREL HABERLER Dicle Elektrik gönüllülerinden Gabar Dağı'ında ...
Şırnak'ta deprem ve soygun tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta deprem ve soygun tatbikatı yapıldı
Gençlik Merkezinde hem spor yapıyorlar hem sınavlara hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Gençlik Merkezinde hem spor yapıyorlar hem sınavlara ...
Kasapoğlu: Türkiye'nin gençleri sadece Türkiye'nin değil, insanlığın umududur
YEREL HABERLER Kasapoğlu: Türkiye'nin gençleri sadece Türkiye'nin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.