Cizre'de İmam-Hatip Okulları Haftası kutlandı

Şırnak'in Cizre ilçesinde İmam Hatip Okulları Haftası kapsamında Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi.

1317 Ekim İmam Hatip Okulları Haftası kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa; Şube Müdürü Ahmet Gümüş, okul müdürleri, öğretmenler, müftülük yetkilileri, velilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan program, ilahiler, şiirler ve dualarla devam etti. Programda konuşan Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, "İmam Hatip Okullarımızın kuruluş haftası İmam Hatip camiamız başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

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