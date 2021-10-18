Çarşı’dan anlamlı hareket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşı’dan anlamlı hareket

İHA

Çarşı’dan anlamlı hareket

Beşiktaş Kulübü’nün taraftar grubu olan Çarşı, Şırnak İkizce köyünde öğrencilere dağıtılmak üzere bot, mont, atkı ve bere gönderdi.
Şırnak İkizce köyünde dağıtılan bot ve mont alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. 47 köyde 11 bin 750 öğrenciye ulaştıklarını belirten Beşiktaş Kulübü’nün taraftar grubu Çarşı üyesi Alper Aykut, “Yıllardır Çarşı üyesiyim, bugün Çarşı’nın kontrolünde Şırnak’ın İkizce köyündeyiz. Daha önce de çeşitli köy ve beldelerde yardımlarda bulunduk. Elimizden geldiğince ve büyüklerimizin bizlere verdikleri destek ile köy okullarına kışlık ve kırtasiye malzemesi taşıyoruz. Ulaşabildiğimiz yere ulaşacağız, herkesi de bu tarz yardımlara davet ediyoruz. Bugün 154 öğrenciyi bot, mont ve bereyle giydirdik. Allah nasip ederse daha iyisini yapacağız. Bu tür yardımlar için bize genelde sosyal medyadan ulaşıyorlar. Ama İkizce köyümüzü kendimiz bulduk. Bundan sonra da talep olursa biz de ihtiyaç hissettiğimiz köy ve beldelerimiz olursa geleceğiz” dedi.
Bot ve mont alan Salih Uzar ise, “Bugün İstanbul’dan Beşiktaş Çarşı grubu ağabeylerimiz geldi. Sağ olsunlar, bize bot ve mont getirdiler. Kışa doğru gidiyorduk, ihtiyacımız vardı. Onlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hendek olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarla toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Hendek olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarla ...
Cizre Kaymakamı Tunç, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü ile yatırımları görüştü
YEREL HABERLER Cizre Kaymakamı Tunç, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge ...
Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Şırnak-Cizre karayolunda kömür yüklü tır devrildi
Cizre'de İmam-Hatip Okulları Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Cizre'de İmam-Hatip Okulları Haftası kutlandı
Şırnak'ta yetim ve muhtaç ailelere gıda yardımı
YEREL HABERLER Şırnak'ta yetim ve muhtaç ailelere gıda yardımı
Çöplük ve ahırdan topladığı antika eserlerden Etnografya Müzesi kurdu
YEREL HABERLER Çöplük ve ahırdan topladığı antika eserlerden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.