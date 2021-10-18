Şırnak'ta terör operasyonunda 2 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 11-17 Ekim tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-10-18 13:25:01



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