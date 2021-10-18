Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Ekim tarihleri arasında kent geneliyle Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 kilo 97 gram metamfetamin, 14 kilo 87 gram esrar, 1 kilo 53 gram eroin, 1 ecstasy, 6 bin 870 paket kaçak sigara, 18 cep telefonu, 46 cep telefonu aksesuarı, 4 oyun konsolu, parada sahtecilik olayında kullanıldığı tahmin edilen 1 sahte 50 dolar ele geçirildi. 45´i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan Küden

2021-10-18 13:37:48



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