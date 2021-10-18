Şırnak´ta tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 305 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Uludere ilçesi Kanca mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel, 1 boğa başı, 1 kandil, 1 kapı tokmağı, 1 bakraç, 1 cam şişe, 1 anahtar başlığı, farklı boyutlarda 297 sikke ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-10-18 14:50:21



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