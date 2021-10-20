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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta jeotermal kaplıcalar ekonomiye kazandırılıyor

İHA

Şırnak’ta jeotermal kaplıcalar ekonomiye kazandırılıyor

Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında 'Şırnak'ın Jeotermal Turizm Potansiyeli' ile kentin jeotermal turizmi için kolları sıvadı.
Proje, Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Şırnak Meslek Yüksekokulu ve Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yürütülecek. Son zamanlarda turizm projeleri ile önemli çalışmalar yürüten Şırnak Üniversitesi, bu önemli projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Sedat Çelik, “Şırnak ilinde şifalı olarak bilinen jeotermal kaynakların mevcut durumu tespit edilecek, su analizleri yapılacak ve hangi hastalıklara iyi geldiği belirlenerek sağlık turizmi açısından var olan potansiyeli ortaya konulacak. Bazı suların halk sağlığına zararlı olmasına rağmen halk şifalı diye kullanıyor. Bu proje halkı bilinçlendirme açısından da önemli olacak. İlk tespitlerimize göre turizm açısından önemli bir potansiyeli barındırdığını ancak alt yapı ve üst yapı yatırımları ile ciddi bir çekim merkezi olabileceğini düşünüyoruz" dedi.
Jeotermal su kaynaklarının farklı alanlarda kullanılması durumunda Şırnak’a ve bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlanacağını dile getiren Şırnak Üniversitesi Rektör Başdanışmanı ve Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar, "Bu kapsamda projenin jeotermal kaynakları ile ilgili olarak Şırnak il sınırlarında bulunan jeotermal kökenli sıcak su kaynaklarının bölge halkı tarafından çok rağbet görüyor. Şırnak’ta kömür gibi önemli yeraltı kaynağının yanı sıra pek bilinmeyen sıcak su kaynaklarının da ortaya çıkartılması maksadıyla proje yürüttük. Jeotermal kaynakların geliştirilmesi durumunda Şırnak’a ciddi bir ekonomik katkı sağlanacak. Şırnak’ta Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerindeki sıcak sulardan halkımız yoğun bir şekilde yararlanmaktadır. İlimizin jeolojik yapısı gereğince jeotermal enerji potansiyeli taşımaktadır. Proje kapsamında bu potansiyeli ortaya çıkartmak ve toplumun faydasına sunulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Yapılan ilk incelemelerde Şırnak’ta halkın sağlık için yararlandığı tüm su noktaları taranmış ve lokasyonlar belirlenmiştir. Bu alanlardaki kaynakların özellikleri, karakteristikleri, debileri gibi nitelikleri, yerinde ve laboratuvarda yapılan analizlerle ortaya konulmaya çalışılacaktır. Jeotermal suların bu özelliklerinden sağlık açısından faydalı olarak belirlenecek olanlar için, toplum yararına en uygun olan kullanım şeklini önermeyi hedeflemekteyiz. ilimizdeki tarıma uygun alanlar, iklim ve ulaşım ağlarının uygunluğu gözetilerek sıcak suların özellikleri de göz önüne alınarak, başta termal terapi olmak üzere diğer alternatif kullanım alanlarını sunmayı amaçlamaktayız. Ayrıca saha çalışmaları sonucunda jeolojik olarak ek araştırma ve etüt yapılması halinde alternatif jeotermal potansiyel sunabilecek alanlarla ilgili gerekli önerileri de yapmayı amaçlamaktayız” diye konuştu.

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