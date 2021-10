Bu beldede öğrenci servisi ve şehir içi ulaşım ücreti belediye başkanı tarafından karşılanıyor Örnek belediye başkanı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, üniversiteye hazırlanan 40 öğrencinin 36 kilometrelik yolu gidip gelebilmeleri için 2 servis aracı tahsis edip, günlük öğle yemeklerini karşılamaya karar verdi. Başkan Babat, ayrıca belde içinde halka şehir içi ulaşım hizmeti verecek ücretsiz bir yarım otobüs tahsis etti.

AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, köyde yaşayan öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için köylerinden uzak olan Uludere merkezdeki dershane ve halk eğitim merkezlerine ücretsiz servisler tahsis etti. Belediye Başkanı tarafından tahsis edilen servisler her sabah öğrencileri evlerinden alıp dershanelerine bırakıp, paydos vaktinde tekrar evlerinin kapısına kadar getiriyor. Ayrıca öğrencilerin öğle yemeklerini de belediye başkanı karşılıyor. Bu jestin karşısında toplu halde belediye binasına gelen öğrenciler Başkan Babat'a teşekkür etti.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, ‘’Bizim zamanımızda okuma imkanları çok kısıtlıydı tabi bizim zamanımız dediğimiz 4050 yıl öncesiydi. Allah’a şükür bu gün devletimizin her yere her köye okul yapmasıyla artık okuma imkanları oluştu. Devletimizin bize verdiği imkanlarla da çocuklarımızı binlerce kilometre uzaklarda da okutabiliyoruz. Beldemizde üniversiteye hazırlanan 40 öğrencimize ücretsiz servis tahsis ettik. Bu servisler sabah öğrencilerimizi kapılarından alıp ilçemiz Uludere'ye dershane ve halk eğitim merkezlerine bırakıp akşam paydos vaktinde de gidip alacaktır. Öğrencilerimizin öğle vakti yemeklerini de karşılama kararı aldık. Maddi imkanı olmayan öğrencilerimize de maddi destekte bulunuyoruz. Ayrıca beldemiz içinde beldemizde ücretsiz şehir içi hizmeti verecek bir adet yarım otobüs aldık. Günün belirli saatlerinde halkımıza hizmet verecek, gençlerimize tavsiyem okumaları halkına milletine vatanına faydalı birer fert olmalarıdır’’ dedi.

Öğrencilerden Aslı Dağ, 2 yıldır Şenoba beldesinden Uludere’ye ders çalışmaya gittiğini söyledi. Dağ, "Belediyemizin bizlere sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. İmkanı olmayan arkadaşlarımıza maddi desteklerde bulunduğu için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Feride Yarar isimli öğrenci ise "Şenoba beldesinde oturuyorum, devletimizin bize okumak için imkan sağladığı halk eğitim merkezinde ders görüyorum. Bizim oturduğumuz yer bir köy ve dershane yok. Dershaneye gidebilmek için Şenoba'dan Uludere'ye gitmemiz gerek, buda gidiş geliş olarak 36 kilometre yol mesafesi var. Sağ olsun belediye başkanımız Alihan Babat, bizleri sabah götürüp akşam getirmek için servisler tahsis etti, ayriyeten maddi imkanı yetersiz olan arkadaşlarımıza da maddi imkanlar sağladı, tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.