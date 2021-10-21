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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de ayak tenisi turnuvası yapıldı

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ödüllü ayak tenisi turnuvası, final turu ile sona erdi.

Cizre’de ayak tenisi turnuvası yapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ödüllü ayak tenisi turnuvası, final turu ile sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen ayak tenisi turnuvasında 52 sporcunun oluşturduğu 26 takım şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti. Final maçında karşı karşıya gelen iki takım arasında rakibi Aydınlar Kardeşleri 20 yenen Yıldızlar, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Şampiyon takıma ödüllerini veren Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, “Amacımız gençleri bir araya getirmek. Huzur ortamının olduğunu bu etkinliklerimizle görmekteyiz. Gençlik merkezlerimizin faaliyetleri gençlerimize hitap ediyor. Gençlerimizi bu etkinliklerde görmek bizleri mutlu ediyor. Sporu tabana yayma etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Dereceye giren takımları kutluyor, diğer tüm takımlara da göstermiş oldukları centilmen mücadeleden dolayı teşekkür ederek başarılar diliyorum” dedi.
Turnuvada şampiyon olan yıldızlar takımı oyuncusu Abdulkerim Elinç, “Turnuvaya katılan 26 takım arasında takımımla birlikte şampiyon tamamladık, mutluyuz. Çok güzel bir turnuvaydı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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