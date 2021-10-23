Habur Çayı etrafında ağaçların renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarının gelişiyle beraber ağaçlar yaprak döktü. Sararan yaprakların renk cümbüşü kartpostallık görüntü oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı kenarında bulunan söğüt, dut ve kavak ağaçları sonbahar ile birlikte renk şöleni oluşturdu. Yaprakları sararan ağaçlar kartpostallık görüntü oluşturdu. Dere kenarında renk renk bulunan ağaçlar bir bir yaprak dökmeye başladı. Fotoğrafçıların ilgisini çeken ağaçların oluşturduğu güzellik seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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