

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Şırnak´ta yaşanan terör olaylarında halkın devletinin yanında yer aldığını belirterek, "Teröristler yaktı, yıktı, 10 bin konutu neredeyse bir sene içinde tamamladık. Şırnak´ın yüzde 65´i yıkıldığı bir ortamda buraya gelip, buraya hizmet eden bir kardeşiniz olarak, aradan 5 yıl geçmiş ve çok şükür ihya edilmiş, etrafı ışıl ışıl donatılmış bir Şırnak´ı görmek benim için de son derece mutluluk verici bir olaydır" dedi.

Şırnak´ta bir otelde yapılan `3. Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı´na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Yerel Yönetimler Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu ve 22 ilden 194 belediye başkanı katıldı. Şırnak´ta 2015-2016 yıllarında yaşanan çukur ve barikat eylemleri ve sonrasında yapılan yatırımların yer aldığı kısa film gösteriminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile toplantıya bağlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak´ta yaşanan çukur eylemlerinin ardından çok önemli hizmetlere imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"2019 seçimlerinde yüzde 62 oy ile Mehmet Yarka kardeşimizi AK Parti'den belediye başkanı seçen Şırnaklı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimizi ve Şırnak teşkilatımızı seçimde gösterdikleri bu başarıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Yaklaşık 6 yıl önce Şırnak´ın neredeyse tamamen yıkılmasına yol açan çukur eylemlerinin ardından çok önemli hizmetlere imza attı. PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan düşmanlığını bu şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdi. Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek, tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak´ı yeniden ayağa kaldırdık. Şırnak merkez ve Cizre´yi, Silopi´yi tekrar inşa ve ihya ederek evleri başlarına yıkılan ve tutunacak hiçbir dalı kalmayan Şırnaklı kardeşlerimiz için kısa süre içerisinde 10 bin konut inşa ettik. Bakanlarımızın ve kurumlarımız Şırnak için seferber oldu. Bugün 22 ayrı şehirden bütün belediye başkanlarımızın Şırnak´ta buluşması bu seferberliğin en somut göstergesidir. Artık Şırnak, alt ve üst yapısıyla vatandaşlarımız huzurla, güvenle gezdiği ışıl ışıl bir yerdir. Devlet ve hükümetin tüm imkanları Şırnak´ı daha da geliştirmek, güzel bir hale getirmek için üzerimize düşen görevi sürdüreceğiz."

ÖZHASEKİ: VARSA EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRMEK İSTEDİK

Mehmet Özhaseki ise 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra yaptıkları ve yapacakları projeleri değerlendirmek üzere Şırnak´ta bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Özhaseki, "Biz üçüncü toplantımızı özellikle Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'ya konu olan illerimiz için Şırnak´ta yapıyoruz. Bu toplantılardaki amacımız yaklaşık 2,53 yıla yaklaşan seçimden sonraki dönemi kendi içimizde değerlendirmek ve masaya yatırmak, eksiklerimiz varsa onu görmek. Ve ileriye doğru geleceğe doğru hedeflerde koyarak yeniden hızla yola koyulmak amacıyla yapıyoruz. Belediye başkanlığının bir okulu yok. Bu işi bilgi ile görgü ile istişare ile yaparız. Tecrübeler bilgiler paylaşarak herkes şehrine daha güzel işler yapar. O amaç ile bir aradayız. Neden Şırnak´ı seçtiğimizi soracak olursanız. Burada yaklaşık 5-6 yıl önce bu ülkeyi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, bu milletin gücünden, tarihte üstlendiği misyondan ve değerlerimizden korkan emperyalist ülkelerin maşa tutarak kullandıkları araçları ilan ettikleri çok çirkin ve duymak istemediğimiz, bir daha hatırlamak istemediğimiz günlerinde bugüne gelişi hep birlikte nasıl olduğunu görmek amacıyla buradayız. Bundan 5-6 yıl önce o bizi sevmeyen ülkeler bizim değerlerimize düşman ülkeler kullandıkları maşalarla özyönetim ilan ettiler. Güya federasyon ilan edecekler. Güya bizi böleceklerdi. Bin yıllık kardeşliğimize dinamit atacaklardı. Paramparça edeceklerdi bizi. Bir terör devleti kuracaklardı. Onun içindir ki beraber olduğumuz, bir olduğumuz, akraba olduğumuz kardeşler onlar kurşunlarını silahlarını bize doğru yöneltip kardeşliğimize de kurşun atmaya başladılar. Yaklaşık bu bölgelerde 30 bine yakın ev yıkıldı. İnsanlar perişan oldular. Sokaklara düştüler. Çadırlarda kaldılar. Belki bunları giderirdik telafi ederdik ama gönül kırgınlıkları daha büyük bir yük olarak hepimizin üzerine düştü" diye konuştu.

'HALK DEVLETİN YANINDA YER ALDI'

Şırnak´ta yaşanan terör olaylarında halkın devletinin yanında yer aldığını ifade eden Özhaseki, "Bu yıkımda, bu terör olaylarında, sağduyulu tarafta olanlar kazandı. Burada asker, polis mücadele verdi. Ama halk, Mehmetçiğimizin yanında oldu. Halkın yanında olmadığı bir savaşın kazanılması mümkün değildir. O yüzden burada yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Burada yaraları sarmak için devlet elinden geleni yaptı. Teröristler yaktı, yıktı, 10 bin konutu neredeyse bir sene içinde tamamladık. Altyapısını yaptık, üstyapısının da birçok hizmetini yaptık ve daha yenilerin de yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şırnak´ın yüzde 65´i yıkıldığı bir ortamda buraya gelip, buraya hizmet eden bir kardeşiniz olarak, aradan 5 yıl geçmiş ve çok şükür ihya edilmiş, etrafı ışıl ışıl donatılmış bir Şırnak´ı görmek benim içinde son derece mutluluk verici bir olaydır" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARI 'NEDEN ŞIRNAK'A GİTTİĞİMİZİ SORDU'

Şırnak´a gelişi belli olunca sosyal medyadan terör örgütü uzantılarının kendisine niye Şırnak´a gittiklerini sorduğunu aktaran Özhaseki, "Buraya kardeşlik için geldik ve bunu hep beraber göstereceğiz. Şırnak´a gelişimiz belli olunca, bana sosyal medyadan terör örgütü uzantıları yazılar yazdılar. Niye Şırnak´a gidiyorsunuz, orada ne işiniz var dediler. Buradan bir kez daha ilan ediyorum Şırnak bizim, İzmir de İstanbul da Şırnaklılarındır. Biz her yere başımız dik ve alnımız açık gideriz. Bize bunu soranlar, satılık uşaklar, elinizi vicdanınıza koyun 50 kilometre ötede, ta 13 bin kilometre uzaklardan gelen Coniler var. Onlara sorun ne işiniz var diye bize niye soruyorsunuz. Hainler niye geliyorlar onu sorsunlar, vicdanı satılıklar. Niye 13 bin kilometre uzaklardan geliyorlar. Niye milyar dolarlar harcıyorlar burada. Niye buradaki çocukları kandırıp ellerine silah verip dağa gönderiyorlar. Sonra da kardeş kanı dökmeye başlıyorlar. Asıl sormaları gereken bu değil mi? Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye´nin iyiliğini istemeyen sicilli düşmanlarımız var ya buraya kardeşlik getirecekler. Eşitlik, özgürlük getirecekler. Yapmayın ya aklımızla bu kadar da alay etmeyin. Siz de bu kadar aptal durumuna düşmeyin. Nereye gittiler de şimdiye kadar huzur, kardeşlik götürdüler. Gittikleri her yere kan, bela, sorun götürdüler. Başka da hiçbir şeyi götürmediler. Bu ülkelerin eğer bir menfaati olmasa, bir hesapları olmasın adama bitlerini, pirelerini bile vermezler. Bırakın öyle milyar dolarları dökmeyi, biz bunların farkındayız. Biz burada hizmet için varız. Akan gözyaşını dindirmek için varız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-10-23 15:22:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.