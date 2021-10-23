Allpower Akü Cizre Belediyespor - Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

DHA

Allpower Akü Cizre Belediyespor - Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0


Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA) -
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
CİZRE BELEDİYESPOR: Divis Lukas, Seganov Gerogi, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir, Kapan Andac,Uriarte Osmany
AVŞAR MADEN SUYU AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: İlker Esin, Arash Dosanjh, Resul Gün, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Enaboifo Cansın Ogban, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Emre Tarık Sıphaioğlu, Çağatay Kırzeka,
Umut Durur
SETLER: 25-19, 25-16, 25-19
SÜRE: 76 dakika (28,22,26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta mücadelesinde Allpower Akü Cizre Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş´ı 3-0 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş´ı ağırladı. Geride kalan haftalarda galibiyet alamayan Allpower Akü Cizre Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş´ı 25-19, 25-16 ve 25-19´luk setlerle mağlup etti.
 DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KUDEN
2021-10-23 17:04:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özhaseki: Işıl ışıl donatılmış bir Şırnak´ı görmek benim için son derece mutluluk verici
YEREL HABERLER Özhaseki: Işıl ışıl donatılmış bir Şırnak´ı görmek ...
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Şırnak’ta başladı Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan düşmanlığını bu şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdi''
YEREL HABERLER AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Şırnak’ta ...
Habur Çayı etrafında ağaçların renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Habur Çayı etrafında ağaçların renk cümbüşü ...
AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı Şırnak’ta yapılacak
YEREL HABERLER AK Parti yerel yönetimler ve bölge toplantısı ...
İlahiyatçı yazar Özkılıç: "Peygamber Efendimizin toplumda örnek alınması gerekmektedir"
YEREL HABERLER İlahiyatçı yazar Özkılıç: "Peygamber Efendimizin ...
Gece çöken köprü sabaha kadar onarılarak yeniden ulaşım sağlandı Şenoba'da ana caddede köprü çöktü
YEREL HABERLER Gece çöken köprü sabaha kadar onarılarak yeniden ...
Cizre’de ayak tenisi turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Cizre’de ayak tenisi turnuvası yapıldı
Uludere'de gönüllü öğretmenlerden gezici çocuk tiyatrosu
YEREL HABERLER Uludere'de gönüllü öğretmenlerden gezici çocuk ...
Bu beldede öğrenci servisi ve şehir içi ulaşım ücreti belediye başkanı tarafından karşılanıyor Örnek belediye başkanı
YEREL HABERLER Bu beldede öğrenci servisi ve şehir içi ulaşım ücreti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.