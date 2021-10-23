Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Cizre Belediyespor Afyon Belediye'yi 30 mağlup etti.
Efeler Ligi 4. haftasında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda Cizre Belediyespor ile Afyon Belediye Yüntaş karşılaştı. Mücadeleden Cizre Belediyespor rakibini 30 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla
Cizre Belediyespor: Divis, Seganov, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı, Umut Demir, Andaç Kapan, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan, Selim Demir
Afyon Belediye Yüntaş: Esin İlker, Dosanjh Arash, Gün Resul, Mehmet Almaz, Yıldız Yiğit, Enaboifo Cansın Ogbai, Karaca Batuhan, Eken Yusuf, Durur Umut, Fırıncıoğlu Ediz Kaan
Setler: 1925, 1625, 1925
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.