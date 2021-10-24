Cizre’de Şehit Korucu Mehmet Sait Coşkun Kütüphanesi açıldı

Şırnak'ın Cizre İlçe Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda, 2013 yılında şehit edilen Şehit Korucu Mehmet Sait Coşkun anısına kütüphane açıldı.

Cizre’nin Nur Mahallesinde 2013 yılında şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun’un anısına Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda oluşturulan Şehit Korucu Mehmet Sait Coşkun Kütüphanesi, Cizre Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un katılımıyla açıldı. Açılış programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Şırnak ADEM İl Koordinatörü Hatice Atan, Şırnak MemurSen İl Başkanı Abdullah Çatı, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı M. Akif Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Tüm Şehit Çocukları Dernek Başkanı Meltem Kaya, şehidin ailesi, yakınları, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cizre Anadolu İmam Hatip öğrencisi Muhammed Kızılkaya, Şehit Korucu Mehmet Sait Coşkun için Kur’anı Kerim okundu. Aynı okulda öğrenci olan şehit Mehmet Sait Coşkun’un oğlu Muzaffer Coşkun, babasının askerdeyken yazdığı ‘Komando’ adlı şiiri seslendirdi. Daha sonra Şehit Korucu Mehmet Sait Coşkun için hazırlanan video izlendi.

Açılışta konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, “Şehitlerimize ve ailelerine her zaman minnet borcumuz vardır. Şehidimiz çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Ancak bu kütüphane ile hem şehidimizin adı yaşatılacak hem de ona milletimiz adına minnettarlığımızı ifade etmiş olacağız. Burada kitap okuyan öğrencilerimiz her kitap alışları ve kitap iade ettiklerinde şehitlik kavramını, mertebesini daha iyi anlamış olacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tunç, şehitler adına yeni kütüphaneler kazandıran, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Dernek Başkanı Meltem Kaya’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Program, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından kütüphane koordinatörü ve şehit ailesine verilen plaketlerle son buldu.

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