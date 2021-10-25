Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 62 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 62 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1814 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 21,41 gram metamfetamin, 11,74 gram eroin, 5,74 gram esrar, 4,4 gram bonzai, 6 bin 350 paket kaçak sigara, 1 ton 560 litre kaçak akaryakıt, bin 340 kutu tıbbi ilaç, 53 adet cep telefonu, 5 adet oyun konsolu ve 2 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 43’ü kaçakçılık, 17'si asayiş suçlarından, 2’si resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 62 şüpheli gözaltına alındı.

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