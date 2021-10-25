Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 62 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin son 1 haftada düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ekim'de kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 5 gram esrar, 4 gram bonzai, 6 bin 350 paket kaçak sigara, 1560 litre kaçak akaryakıt, 1340 kutu tıbbi ilaç, 53 cep telefonu, 5 oyun konsolu ve 2 tarihi sikke ele geçirildi. Operasyonda 43´ü kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-10-25 12:35:56
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