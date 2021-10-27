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Cizre’de ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

İHA

Cizre’de ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Cizre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı. 2 gün sürecek olan bilim fuarının açılışına Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, projeleri tek tek ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere yaptıkları projelerden dolayı teşekkür etti.
Öğrencilerin projelerini hazırladıklarını belirten TÜBİTAK 4006 Fuarı proje sorumlusu Merve Çelik, “Okulumuzda ilk defa TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı düzenlendi. 14 projemizle fuara katıldık. Öğrencilerimiz her biri ayrı ayır projelerini özenle hazırladılar. İlk bilim fuarı olduğu için öğrencilerimiz çok heyecanlılar. Misafirlerimizle birlikte çok güzel açılış yaptık. Daha önce de öğrencilerimiz TÜBİTAK Van bölge yarışmalarında finale kaldık. Bölge olarak İsmail Ebuliz El Cezeri bu topraklardan çıkmış. Öğrencilerimizin geçmişten bu güne bilimle bağları var. Bizde bu bağları kuvvetlendirmek için bilimi sevdirmek ve onların daha çok bu tür projelere katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

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