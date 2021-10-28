Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde bayrak değişimi

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Sabgatullah Anmal getirildi.

Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş’ın Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Daire Başkanlığına atanması ile boşalan müdürlük makamına Müdür Yardımcısı Sabgatullah Anmal getirildi. Yıllardır Hastanenin bir çok kademesinde görev alan ve aldığı görevleri özveri ve başarı ile tamamlayan Cizre Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Sabgatullah Anmal, Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne getirildi. Görev değişimi nedeniyle müdürlük makam odasında devir teslim töreni yapıldı.

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