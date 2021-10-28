Cizre’de öğretmenlere yönelik temel afet bilinci semineri düzenlendi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaymakamlık ve AFAD işbirliğiyle, ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik 'Birey ve aileler için temel afet bilinci' konulu seminer düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerinde AFAD eğitmenleri tarafından öğretmenlere slayt ve tanıtım filmleri eşliğinde sunum yapıldı. Öğretmenlere, deprem öncesinde, esnasında ve deprem sonrasında alınması gereken tedbirler ve doğru davranış şekilleri, yangın, AFAD gönüllülük sistemi, tehlike ve risk, sel ve heyelan, toplu yaşam alanlarının tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldıktan sonra, tahliye tatbikatı yapıldı.

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