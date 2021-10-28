Sağlık-Sen Şırnak heyeti, Cizre Devlet Hastanesi Müdürü Anmal ile bir araya geldi

SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal ile biraraya geldi.
SağlıkSen Şırnak Şube Başkan yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine getirilen Sabgatullah Anmal ile makamında bir araya gelip başarı dileklerinde bulundu. SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, Anmal’a görevinde başarılar dilerken, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Daire Başkanlığına atanan eski Müdür Giyasettin Ucaş’a da bugüne kadarki özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.