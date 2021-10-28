Silopi'de liselilere yönelik dini ve ahlaki değerler semineri

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilçe müftülüğü personellerince lise öğrencilerine dini ve ahlaki değerler seminerleri verilmeye başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında okullarda dini ve ahlaki değerleri seminerleri verilmesi için protokol imzalandı. Protokol kapsamında ilçe müftülüğünce, tüm lise okullarında uygulanmak üzere dini ve ahlaki değerler seminerleri verilecek. Silopi İlçe Müftülüğü personeli, Nur Cami İmam Hatibi Cemal Sansür, Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda semineri gerçekleştirdi. Nur Cami İmam Hatibi Cemal Sansür, “Ahlaki yozlaşma ve buna karşı alınması gereken önlemler üzerine sunumlarımız oldu. Öğrencilerin ele almak istediği konular varsa işliyoruz. Maneviyatlarını sıkıntıya sokan, kafalarını kurcalayan soruları cevaplıyoruz. Bu konuda hayırlı bir sonuç elde edeceğimizi umuyoruz” dedi.

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