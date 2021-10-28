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81 ilin kadın STK temsilcileri, Şırnak'ta buluştu (2)

DHA

81 ilin kadın STK temsilcileri, Şırnak'ta buluştu (2)


KADIN STK TEMSİLCİLERİNDEN EVLAT NÖBETİ TUTAN ANNELERE DESTEK
'81 İl Şehri Nuh´ta buluşuyor´ projesi kapsamında Şırnak'a gelen kadınlar, çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin eylemine destek verdi. Şırnaklı annelerin başlattığı `Edi Bese´ (yeter artık) yürüyüşüne Türkiye´nin 81 ilinden gelen kadın STK temsilcileri de katıldı. Şırnak Cumhuriyet Meydanı´ndan başlayan yürüyüş, Şırnak Belediyesi önünde son buldu. ´81 İl 81 Yürek Şırnaklı Annelere Destek´ pankartı taşıyan anneler, dev Türk Bayrağı açtı. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştiren kadınlar `şehitler ölmez vatan bölünmez, Türk Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir´ sloganları attı.
Kadınlar adına konuşan Hatice Atan, "Şırnaklı anneler Edi Bese yürüyüşü yapıyordu, eylem yapıyordu. Biz söylemlerimizde diyorduk ki, 81 ili davet ediyoruz. 81 ilimiz de burda olsun. Nasip oldu. O söylemimiz yerini buldu. 2 gündür 81 ilden gelen güçlü kadınlarımız burdalar. Cumhuriyet Meydanından 81 il al bayraklarla yürüdük. 'Edi beşe' dedik. `Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Türk Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir´ mesajlarını verdik. Türkiyem şarkısını burada hep beraber söyledik. 81 ilden gelen bu kadınlarımızın yaptığı bu yürüyüş bir güç oldu, destek oldu. Ben bütün Şırnak adına, Şırnaklı anneler adına, gençlerimiz adına da 81 ilden gelen güçlü kadınlarımıza, Edi Bese yürüyüşüne destek veren, al bayraklar ile bizlerle yürüyen bütün kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu diğer kadınlarımıza da güç olacak. Bir umut olacak" dedi.
'BURADA TERÖR KALMAMIŞ'
Çanakkale´den gelen Saime Aydoğan ise "Türkiye´nin öbür ucundan şehitler diyarından Çanakkale´den buraya geldim. Buraya geldiğimizde Çanakkale´de bize orası terör bölgesi nasıl gidiyorsunuz diye söylemişlerdi. Ama bugün geldik gördük ki burada bir terör kalmamış artık. Güzel gezilecek bir şehir haline gelmiş. Bugün Edi Bese yürüyüşüne katıldık. Şırnak sokaklarında Türk bayrağının dalgalanması bize onur ve gurur verdi" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-10-28 21:40:35

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