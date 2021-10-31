Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Solhanspor 1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Solhanspor’u 31 yendi.
Efeler Ligi 6. haftasında Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda Cizre Belediyespor ile Solhanspor karşılaştı. Mücadeleden Cizre Belediyespor rakibini 31 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Cizre Belediyespor: Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov (Emin Gök, Fatih Uslu, Eren Koparıcı, Selim Demir)
Solhanspor: Azzican Ataoğlan, Alper Umurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, İbrahim Halil Kurt, Amel Dautefendıc, Karas Baranımırgrosdanov (Radzivon Miskeviçh, Fatih Yorumez)
Setler: 2225, 2522, 2725, 2624,
Süre: 126 dakika (29, 30, 36, 31 ),
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