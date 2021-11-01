Kaymakam Tunç, Cizre OSB’de faaliyet gösteren iş insanları ile bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cizre OSB’de faaliyet gösteren iş insanları ile toplantı düzenledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, başkanlığında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma temsilcileri ve bölge iş insanlarının katılımı ile Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda toplantı düzenlendi. Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetleri ve yapılması planlanan işlerin konuşulduğu toplantıya, Kaymakam ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tunç, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Erbay, OSB Müdürü Mazlum Budak ve sanayici iş adamları katıldı. Sanayicilerin taleplerinin alındığı toplantıda, önümüzdeki süreçte OSB’de yapılacaklar hakkında konuşuldu. Toplantının sonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, programa katılımlarından ötürü iş insanlarına teşekkür etti.

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