Şırnak’ta terör operasyonu: 19 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 31 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 9 şüpheli serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili il ve birimleri teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.