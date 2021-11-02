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Pürüzsüz ciltler için C vitamininin yüz bakımına faydaları

İHA

Pürüzsüz ciltler için C vitamininin yüz bakımına faydaları

Güzellik Uzmanı Murat Dalmış, pürüzsüz ciltler için C vitamininin önemine değinerek, her yaşta insanın cilt sağlığına önem vermesi gerektiğini belirtti.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Rüya Beauty işletme sahibi Uzman Estetisyen Murat Dalmış, “Güzel ve kırışıksız sağlıklı bir cildin sırrı, her şeyden önce doğru, dengeli bir beslenme ile belirlenmiştir. Vitaminler cilt yaşlanmasını yavaşlattığı, kırışık oluşumunu önlediği ve faydaları olduğu kanıtlanmıştır. C vitamini en etkili antiaging klasiğidir. Bağışıklık sisteminden, kardiyovasküler hastalıklara, doğum öncesi sağlık sorunlarından, göz hastalıklarına ve hatta cilt kırışmasına karşı koruma sağlayan C vitamini tüketimini ihmal edilmemelidir” dedi.
Dalmış, C vitaminin kaynaklarının nelerde olduğunu ve C vitamini nelerde var olduğunu da açıkladı. Dalmış, “Meyve ve sebzeler en iyi C vitamini kaynaklarıdır. C vitamini yönünden zengin olan besinler arasında, tatlı patates, kavun, turunçgiller, pişmiş brokoli, kırmızı lahana, yeşil biber, Kırmızı biber, kivi, domates suyu, ıspanak, kuşkonmaz, çilek, kuşburnu, böğürtlen, asma yaprağı" diye konuştu.

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