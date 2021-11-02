1 Yıl önce açtıkları müzik sınıfı konservatuar gibi öğrenci yetiştirmeye başladı Devlet okulundaki Buhurizade Mustafa İtri sınıfı konservatuar gibi öğrenci yetiştiriyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Şeyhan Ortaokulunda 1 sene önce Uludere Kaymakamlığı, Hilal Belediye Başkanlığı ve okul öğretmenlerinin destekleriyle açılan Buhurizade Mustafa İtri müzik sınıfı, köy okulundaki öğrencileri konservatuarda yetişiyormuş gibi yetiştiriyor.

3 yıl önce Hilal Seyhan köy okuluna atanan müzik öğretmeni Hasret Cem Bozdağ öğrencilerine müzik sınıfı açmaya karar verdi. Özellikle okul öğretmenlerinin sınıf duvarlarının çiziminden, sınıfa alınacak enstrümanlardan ilgilendiği sınıf 1 yılda değişik müzik etkinliklerinin yapılmasıyla konservatuar izlenimi verdi. 12 öğrencisi olan sınıfın 4'ü bağlamacı, 5 tanesi gitarcı, 2 tanesi de persiyon koro ve solistleri de okulun farklı sınıflarından karşılanıyor. Sınıf aynı zamanda hayat hikayelerine de sahne oluyor. Mehmet Kara adındaki köy okulu öğrencisinin horozuna olan sevgisi kendisi tarafından bestelenip müzik sınıfında öğretmen ve arkadaşlarıyla birlikte söylendi. Mehmet Kara'nın bu videosu sosyal medyada paylaşılınca TRT çocukta yayınlanan Rafadan Tayfa programından davet aldı. Öğretmen ve öğrenciler bu isimden esinlenerek kendilerinde dijital tayfa ismini verdi. Bu öğrencilerin başka hikayeleri de aynı zamanda bestelenip koro halinde söyleniyor.

Müzik öğretmeni Hasret Cem Bozdağ, ''Yaklaşık 3 yıl önce Hilal Seyhan Ortaokuluna atandım. Çocuklarımızla tanıştığımız ilk günden beri müzik heyecanımız hiç susmadı devam ediyor, çocuklarda da hissettiğim gibi bölgende müzikal sesi biraz fazla olduğu için, çocuklardaki aşk da bize bulaştı. Onların sayesinde ben hem öğretmenliği öğrendim, onlara hem müziği hem müzik teknolojisini biraz daha aşılamaya çalıştım. Eski yapıda olan bir sınıfı hem okul idaremiz eşliğinde milli eğitim müdürlüğümüzün ve Uludere Kaymakamlığı desteğiyle çocuklarımıza böyle bir sınıf yaptık. Temel amacımız müzik teknolojilerinin enstrümanı öğretimini biraz daha yaygın kılmak. Dijital dünyaya alışmak için arkadaşlarımız ile girdiğimiz bir yol var, bu kirlenen dijital ortamda üreten bir nesil olmak için bir yola baş koyduk. Bunun meyvelerini de yakın zamanda almaya başladık TRT çocuk Rafadan Tayfa programı sınıfımıza bağlandı, bizlere onur verdi, teşekkür ederiz. Bizim köydeki ismimiz de rafadan tayfa programından esinlenme dijital tayfa oldu. Kendi stüdyomuzda aldığımız kayıtları sosyal medyada da yayınlıyoruz. Oradan da çok ilgi görüldü videolarımız. Yaklaşık olarak 12 öğrencimiz var. Dördü bağlamacı, beşi gitarcı, iki tane de persiyoncumuz var. Öğrencilerimizin geri kalan kısmını koro ve solistlerimizdir" dedi.

Köy okulu öğrencisi Berçem Kara, müzik öğretmeninin 6. sınıftan beri gitar çalmayı öğrettiğini söyledi. Kara, "Burada adımız dijital tayfa, müzik sınıfımızın adı da Buhurizade Mustafa İtri müzik sınıfı. Burada bizim hocalarımız destek olarak bu sınıfı yaptılar, onlara teşekkür ederim, ilerde yapımcı olmak istiyorum, müzik yapımcısı olmayı düşünüyorum" diye konuştu.

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