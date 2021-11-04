İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cizre’de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Cizre’de incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindeki heyeti Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ile daire amirleri Cizre Belediyesinde karşıladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’tan bilgi aldı. Daha sonra tarihi iç kale ve Hamidiye Kışlasını gezen Ersoy ve beraberindeki heyet gezinin ardından ilçeden ayrıldı.

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